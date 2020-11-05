Злоумышленники с целью продажи незаконно переоформляли на подставных лиц недвижимость, принадлежавшую одиноким людям или пенсионерам.

Во Львове арестованы трое подозреваемых в мошенническом завладении квартирами в центре города на более 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"По версии следствия, три человека незаконно завладели недвижимым имуществом граждан, в результате чего причинили потерпевшим ущерб на общую сумму 10 млн 902 тыс. 223 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании фиктивных документов они перерегистрировали объекты недвижимости, которые были в собственности, в том числе одиноких людей и стариков, на подставных лиц. Переоформленные таким образом объекты перепродавали, а полученные от продажи средства распределяли между всеми участниками преступной группы.

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По такой схеме фигуранты завладели 8 объектами недвижимости пострадавших во Львове - нежилыми помещениями и квартирами.

Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в завладении объектами недвижимости в центре Львова (ч. Ч. 3, 4 ст. 190, ч. Ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

По сведениям прокуратуры, всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Светлана Макринская