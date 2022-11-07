Средства, отданные за авто, которое когда-то принадлежало Фредди Меркьюри, пойдут на создание ультрасовременного центра реабилитации и протезирования Superhumans.

Оказалось, что украинец, приобревший винтажное авто артиста Андрея Данилко на аукционе в Лондоне, не впервые отмечается громким приобретением. Ранее он купил микрофон победителей Евровидения 2022 – группы Kalush Orchestra.

Речь идет о CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимире Носове. О новом аукционном "трофее" он рассказал на своей странице в Instagram:

"Сегодня я стал обладателем уникального лота. Это Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, на котором Фредди Меркьюри ездил до последних дней своей жизни. Это был благотворительный лот на аукционе Sothebys от Верки Сердючки".

Средства, отданные за авто, пойдут на создание ультрасовременного центра реабилитации и протезирования Superhumans.

Как Носов приобрел микрофон Kalush Orchestra

Ранее победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra назвали имя украинца, который выкупил их кубок за $900 тысяч. Как рассказала группа, это - CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов.

Музыкальный коллектив решил не скрывать и лицо героя, который выложил немаленькую сумму за такой "трофей" на аукционе.

Микрофон Kalush Orchestra Носов приобрел за 900 тысяч долларов, которые были направлены на закупку комплекса беспилотников для ВСУ.

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