За винтажное авто, которое принадлежало когда-то Фредди Меркьюри, удалось выручить 11 миллионов гривень.

На аукционе в Британии за 11 миллионов гривень продали авто легендарного певца из группы Queen Фредди Меркьюри, чтобы помочь украинцам. Раритетный автомобиль последние 9 лет принадлежал украинскому артисту Андрею Данилко.

Как говорится в сюжете 1+1, исполнитель решил, что сейчас лучшее время пожертвовать его на благотворительность.

Автомобиль приобрел харьковчанин, CEO криптовалютной биржи Владимир Носов. Аукционный дом отказался от комиссионных. Все деньги пойдут на протезирование раненых во время войны украинцев - на клинику Superhumans на Львовщине.

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Современный центр протезирования и реабилитации возводят на базе госпиталя, одного из корпусов, который не использовался. Пациентами смогут стать военные и гражданские, пострадавшие во время войны. Лечение и протезирование там будет полностью бесплатное.

Директор центра Superhumans Ольга Руднева рассказала, что эти деньги будут направлены на обучение врачей, протезирование и реконструктивную хирургию. По ее словам, клиника должна открыться в апреле 2023-го, уже формируют очередь из желающих протезироваться.

"Андрей Данилко, настоящий ценитель таланта лидера Queen, приобрел эту машину, чтобы передать музею. А потом пришла война. И Андрей решил поступить иначе – он отдал легендарную машину на аукцион, чтобы вырученные средства передать нам для скорейшего запуска центра. И вот только что машину купили за 250 тысяч фунтов стерлингов, или 284 тысячи 500 долларов, или 11 миллионов гривень. Невероятная сумма, очень щедрый донат, существенная поддержка для нашей клиники, и – существенный вклад в веру в светлых людей", – написали представители реабилитационного центра в Instagram.

Что известно об авто Данилко, которое принадлежало Фредди Меркьюри

Украинский артист Андрей Данилко более 10 лет назад на аукционе Coys Of Kensington купил автомобиль Фредди Меркьюри. Тогда он стоил около 120 тысяч долларов.

Известно, что Rolls-Royce Silver Shadow, принадлежавший Меркьюри, сначала приобрела компания Goose Productions Ltd, а затем его перекупил Данилко.

Исполнитель рассказывал, что в бардачке авто лежат салфетки и духи Фредди, которые он хочет забрать себе. Авто находилось на стоянке в Лондоне все это время.

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