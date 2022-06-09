Ранее общественности сообщили, что награду купила криптовалютная биржа WhiteBIT.

Победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra назвали имя украинца, который выкупил их кубок за $900 тысяч.

Как рассказала группа в своем Телеграмм-канале, это - CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов.

Музыкальный коллектив решил не скрывать и лицо героя, отдавшего немаленькую сумму за такой "трофей" на аукционе.

Также анонсирован на сегодня, 9 июня, на 14:00 прямой эфир Kalush Orchestra с ведущим Сергеем Притулой и Владимиром Носовым, где станет известно о дальнейшей судьбе кубка и о том, как он еще может помочь государству.

"Расскажем секрет, какая судьба ждет этот трофей. Спойлер - будет новая польза для государства!"- заинтриговал музыкальный коллектив.

Ранее победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra продали на аукционе свою награду, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины.

Кубок победителя удалось продать за 900 тысяч долларов. На эти деньги теперь планируют приобрести комплект беспилотных летательных аппаратов PD-2, предназначенный для воздушной разведки и боевого применения.

Напомним, что Kalush Orchestra выиграли Евровидение в этом году с песней Stefania. После выступления солист Олег Псюк со сцены призвал мир спасти защитников Мариуполя, его слова прозвучали в прямом эфире.

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