Первая акция протеста под стенами Конституционного суда состоялась 30 октября.

В субботу, 7 ноября, активисты собираются отправиться в автопробег к дому главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Анонс события появился в Facebook.

По словам организаторов, они хотят передать Тупицкому «приглашение в Ростов лично. Если надо – подвезти до границы».

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Активисты отметили, что билетом, который передали с предыдущей акции протеста под КСУ, судьи не воспользовались, а продолжают рассматривать законы, отмена которых поставит под угрозу европейское будущее Украины.

Организаторы мероприятия призвали граждан присоединяться и попросили брать с собой «старый летний комплект шин, а также позаботиться о «горячих напитках и зимних коктейлях».

Как написал на своей странице в социальной сети один из лидеров "Автомайдана" Сергей Хаджинов, судьи "подтерлись фолиантом Конституции Филиппа Орлика".

"Мы долго терпели, верили в реформы, в "их" здравый смысл и инстинкт самосохранения. Все эти годы мы сдерживали радикально настроенных побратимов. Объясняли, что надо так, как в Европе, а не Южном Судане. Чтобы легальный суд, а не суд Линча. Чтобы закон о люстрации, а не мусорный контейнер. Мы мечтали о судебной реформе, о реформе полиции, прокуратуры, СБУ. И все, что нам удалось сделать за 6 лет кропотливой работы и сотни публичных мероприятий, – это НАБУ, АКС, НАПК. Не так много, но эффективно. Начались реальные посадки воров. Порешать не удается. Поэтому "самые честные судьи" КСУ задрали свои юбки, по*сали на наши мечты и подтерлись фолиантом Конституции Филиппа Орлика", – написал Хаджинов.

Первая акция протеста под стенами Конституционного суда состоялась 30 октября. Демонстранты требовали от судей подать в отставку и угрожали "билетом в Ростов" из-за решения фактически заблокировать антикоррупционную реформу.

Тогда председатель КСУ Александр Тупицкий отреагировал на граждан довольно сдержанно. Однако уже 2 ноября стало известно, что суд заказал дополнительное оснащение, затрудняющее проникновение посторонних в здание КСУ.

3 ноября под судом состоялась еще одна акция протеста. Сегодня судьи рассматривают конституционность закона о языке. Несмотря на небольшое количество участников мероприятия, прилегающие улицы усилили полицией.

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Автор: Яна Ставская