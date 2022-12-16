Людей просят сделать все необходимое для сохранения тепла в помещениях.

В результате ракетной атаки город Кременчуг на Полтавщине остался без отопления. Об этом в Телеграмм сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления", - сообщил он.

Он призвал горожан закрыть все окна и предпринять все возможные меры для сохранения тепла в помещениях.

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Ракетная атака по Украине сегодня: что известно

Сегодня утром по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Впоследствии стало известно о запуске ракет со стороны россиян.

Взрывы прогремели в Киеве, в Харькове на Днепропетровщине и в Запорожье. ПВО таж сработала в Кировоградской области, на Полтавщине, в Виннице.

Известно, что в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.

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