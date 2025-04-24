У президента Украины не остается другого выбора, кроме как отрицать признание оккупированного полуострова российским.

Когда администрация президента США Дональда Трампа предложила мирный план, предполагающий признание российского контроля над Крымским полуостровом, реакция Киева была громкой и однозначной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что подобное признание нарушит Конституцию страны.

Он категорически исключил такую возможность — даже в обмен на окончание кровопролитной войны, основное действие которой происходит вдали от спорной территории, находящейся под контролем России уже более десяти лет. Жёсткая позиция Зеленского подкреплена суровой политической реальностью, пишет The New York Times.

Внутри Украины официальное признание российского контроля над Крымом будет воспринято "как опасная уступка коварному противнику" и "как предательство украинцев, продолжающих жить в оккупированном регионе". Это также разрушит надежды на воссоединение семей, разделённых оккупацией с 2014 года, когда многие проукраинские жители бежали, а их пожилые или "пророссийские" родственники остались.

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Именно оккупация Россией Крыма запустила последующие ее попытки захвата территорий на востоке Украины с использованием армии и прокси-сил, положив начало многолетней войны.

На мирных переговорах при посредничестве США Украина надеялась исключить вопрос контроля над Крымом из обсуждения. Киев добивался немедленного прекращения огня, заморозки конфликта по текущей линии фронта, а также гарантий безопасности от новых атак — например, размещения европейских миротворцев или возможного вступления в НАТО в будущем.

Однако на этой неделе администрация Трампа отвергла такой подход, говорится в материале. Её предложение включает признание российского контроля над Крымом и запрет на вступление Украины в НАТО. Взамен же предлагается прекращение боевых действий по текущей линии фронта. При этом, в частных разговорах украинские чиновники выражали готовность к прекращению боевых действий на линии фронта. Ведь, учитывая нынешние успехи России на поле боя, они признают, что такой исход может быть выгоден Украине.

Но гораздо важнее места прохождения линии прекращения огня являются гарантии того, что Россия не воспользуется паузой для перегруппировки и подготовки новых атак. Россия, в свою очередь, тоже "предупреждает", что Украина может использовать перемирие для перевооружения, но в целом "положительно отнеслась к американскому предложению".

Директор киевского исследовательского центра "Сеть новой геополитики" Михаил Самусь отмечает, что переговоры, вероятнее всего, зайдут в тупик именно из-за вопроса Крыма, а не из-за линии фронта. Среди украинских официальных лиц обсуждение статуса Крыма считается крайне политически рискованным шагом.

"В Киеве хорошо помнят, что даже те политики, которые в 2010 году подписали продление аренды российской военно-морской базы в Крыму — задолго до начала войны — впоследствии были обвинены в государственной измене", - говорится в материале. Кроме того, украинцы подчёркивают, что признание российского контроля над Крымом противоречит послевоенным принципам Европы, выступающим против изменения границ с применением силы.

"Ни один украинский президент не будет иметь полномочий признать Крым частью России, поскольку он был захвачен силой", — заявила украинская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Александра Матвийчук.

Другие новости о мирном плане Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что администрация Трампа оказывает давление на Украину для принятия мирного плана, выгодного РФ. Выступая в ходе визита в Индию, Вэнс заявил, что США "выйдут" из мирного процесса, если и Украина, и Россия не примут американские условия. Однако ясно, что основным адресатом этих слов был президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в Британии ответили на возможность признания Крыма российским. "Позиция Великобритании относительно суверенитета Украины хорошо известна. Наша позиция не изменилась. Мы не признаем суверенитета России над какой-либо незаконно захваченной территории Украины, включая Крым", - сказал министр Британии по делам Европы и Северной Америки.

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