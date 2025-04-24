Погрузит мир в войну: в The Telegraph жестко 'прошлись' по мирному плану Трампа

Администрация президента США навязывает Европе возмутительный псевдомирный договор, отметил редактор издания.

Предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования войны в Украине из семи пунктов - это не путь к миру, а основа для будущих конфликтов. Такое мнение в колонке на The Telegraph высказал редактор по вопросам обороны и иностранных дел Кон Кофлин.

"Капитуляция, сдача, предательство, умиротворение, отказ. Именно эти слова лучше всего описывают возмутительный псевдомирный договор, который администрация Трампа в настоящее время навязывает Европе", - отметил он.

По словам Кофлин, Трамп и его единомышленники пришли к извращенному выводу, что лучшим способом достижения мира в Украине является вознаграждение Путина за его "вопиющее военное агрессивное поведение":

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Именно так выглядит суть предложений, изложенных в одностраничном документе, переданном западным дипломатам на встрече в Лондоне вчера. В нем предлагается позволить Путину сохранить почти всю украинскую территорию, которую он захватил с момента первого вторжения в 2014 году, при этом украинцы - безусловно, жертвы конфликта - практически ничего не получают взамен".

Пункт о признании оккупированного украинского полуострова Крым российским автор назвал "самым возмутительным".

"Такая уступка не только вознаграждает десятилетнюю военную кампанию Путина по уничтожению независимости Украины, но и является вопиющим нарушением одного из главных принципов послевоенного международного порядка - неприкосновенности территориальной целостности государств, - констатировал Кофлин. - Если России позволят грубо попирать этот базовый принцип международного права, то что остановит Китай от захвата Тайваня, или Аргентину - от повторного вторжения на Фолклендские острова?".

По его мнению, Трамп предложил "документ, который не только глубоко ошибочен, но и представляет собой прямую угрозу мировой стабильности".

"Путин, безусловно, заявит, что это соглашение - если оно будет достигнуто - оправдывает его агрессию против Украины, которая уже унесла сотни тысяч жизней и сделала огромные территории страны непригодными для жизни. Что еще важнее, оно позволит истощенной российской армии перегруппироваться и подготовиться к новым агрессивным действиям против границ Европы, зная, что даже если нападение будет направлено против стран НАТО, никакого американского ответа не последует. Теперь слова Трампа, сказанные во время предвыборной кампании о том, что он "подтолкнет Россию" к нападению на союзников по НАТО, если они не будут достаточно тратиться на оборону, должны всерьёз обеспокоить европейских партнеров США", - предупредил редактор.

Он добавил, что в Европе должны признать, что на США больше нельзя полагаться в вопросах собственной безопасности:

"Если европейским лидерам нужно еще одно доказательство того, что им следует сами позаботиться о своей будущей безопасности, то "мирный план" администрации Трампа должен окончательно их убедить".

"Мирный" план Трампа: актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что администрация США подготовили соглашение об урегулировании войны в Украине, которое позволяет России сохранить за собой почти все захваченные территории.

Отмечалось, что семипунктный план Трампа не содержит четких гарантий безопасности для Украины со стороны США. Американская делегация должна была обсудить этот план с представителями Украины23 апреля в Лондоне, однако переговоры сорвались.

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