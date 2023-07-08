У пострадавшего во время обстрела ребенка, которому не исполнилось и года, перелом височной кости и множественные колотые раны головы.

27 июня российская ракета "Искандер" попала в пиццерию в центре Краматорска, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения. Среди тех, кто пострадал во время этой кровавой атаки – 9-месячная Мия и ее родители. В комментарии ТСН семья рассказала, как удалось выжить во время удара и как сейчас чувствует себя пострадавший ребенок.

Ярина занимается волонтерством, и помогала войску как во время беременности, так и после рождения маленькой Мии. В тот роковой день женщина с крошечной дочкой поехали в Краматорск – отвезти помощь и повидаться с папой-военный. Взрывы прогремели через мгновение после того, как супруги зашли в пиццерию. Спастись от самого страшного позволили две стены, за которыми оказалась семья.

"Мы зашли заказать еду, и только официант принял заказ, муж вышел из туалета – и сразу вспышка. ... Он собой прикрыл, нас чуточку шатнуло все равно. Ему (мужу – УНИАН) тоже доставали из головы [обломки]. ... Мужчина кричит: "Выходи, выходи". Начали люди неравнодушные собираться и говорят, давай ребенка и сама перелезай, я потом через стекло и завалы уже лезла", – вспоминает Ярина.

Женщина уверена, что если бы в момент удара они были на улице, "было бы намного хуже". "Бог нас уберег", – убеждена она.

И у Ярины, и у маленькой Мии до сих пор заживают многочисленные колотые раны.

"У нас перелом кости, слава Богу, закрытый, вовремя все сделали. Нам повезло, что мы не потеряли сознание и не потеряли много крови. ... Нам прилетела балка и стекло, а через две стены прилетела ракета. И она, выходит, мне и ей рассекла голову. Стекло мы вынимали сами, я отказалась от госпитализации. В приоритете ребенок", – говорит женщина.

Удар по Краматорску 27 июня 2023 года - что известно

Вечером 27 июня российские оккупанты нанесли удар по Краматорску, попав в местную пиццерию, которая была переполнена посетителями.В результате атаки погибли 13 человек, в том числе дети. Жертвами этой атаки стали, в частности, украинская писательница Виктория Амелина, близняшки - Юля и Аня Аксенченко. Более 60 получили ранения, среди них – девятимесячная Мия. Также среди раненых - граждане Колумбии (политик, журналист и писатель).

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