Известный львовский меценат Григорий Козловский вместе с Emily Resort передал в новом 2025 году 2 миллиона гривен на поддержку Вооруженных Сил Украины через фонд "Вернись живым". Этот благотворительный взнос стал результатом новогодних празднований в горном курорте Emily Resort, где часть прибыли направляется на помощь военным и медицинским учреждениям.

Григорий Козловский рассказал: "В декабре мы уже перечислили 1 000 000 грн во Львовский областной госпиталь ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы, а также 1 000 000 грн для Центра детской медицины "Охматдет". Но мы на этом не останавливаемся. Пока наши ребята защищают Украину, мы имеем возможность работать и помогать там, где это необходимо. Поэтому мы перечислили еще 2 000 000 грн в БО "Международный благотворительный фонд "Вернись живым" для нужд Вооруженных Сил Украины".

Всего за 2024 год уже было передано 24 миллиона гривен на поддержку ВСУ и медицинских учреждений. Эти средства используются для закупки необходимых средств, реабилитации военных и других важных потребностей.

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Это уже второй год подряд, когда доходы от новогодних мероприятий в Emily Resort идут на благотворительность. Кроме того, курорт активно занимается реабилитацией военных и гражданских лиц, пострадавших во время войны. Программа "Превыше всего", действующая на базе комплекса, уже помогла 54 пациентам получить необходимое лечение и восстановление.

Григорий Петрович Козловский также отметил важность совместных усилий на пути к победе: "Я убежден, что благодаря нашим совместным усилиям будущие поколения будут расти в мирной, независимой, сильной и успешной Украине. Ежедневно выражаю благодарность нашим защитникам за то, что они дают нам возможность быть рядом с близкими и ценить каждый новый день. Я уверен, что Победа непременно будет!".

Emily Resort и Григорий Козловский продолжают свою поддержку армии и медицинских учреждений, делая весомый вклад в восстановление Украины.