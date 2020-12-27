По всему миру зафиксировано более 80 миллионов случаев коронавируса. В Украине COVID-19 заболели более 1,02 миллиона человек.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Между тем количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 продолжает расти.

Коронавирус в мире: статистика

По состоянию на утро 27 декабря в мире зафиксировано более 80 миллионов случаев заболевания COVID-19.

Жертвами пандемии коронавируса стали более 1,7 миллиона человек. При этом более 45 миллионов пациентов смогли выздороветь.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине с начала пандемии диагностировано 1025989 случаев заражения коронавирусом. За сутки COVID-19 подтвердился у 6113 украинцев.

За все время пандемии 658538 человек выздоровели, 17774 больных – умерли.

Данные по COVID-19 в Киеве

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Киеве за предыдущие сутки выросло на 718 человек.

Всего в столице COVID-19 заболели 107204 человека. Коронавирус унес жизни 1844 больных, преодолели болезнь 37273 киевлян.

Коронавирус в Украине и мире: что важно знать 27 декабря

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Автор: Алина Вишневская