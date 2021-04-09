Из 100 коек, которые должны принимать инфицированных COVID-19, реально работают только 40.

Одесская клиническая больница на железнодорожном транспорте, которая в прошлом году заявила об открытии отделения для коронавирусных больных, до сих пор в полном объеме не развернула обещанные койки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом поздно вечером 8 апреля на брифинге заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он пояснил, что в четверг представители комитета посетили вышеназванную больницу, и разочарованы происходящим. Как выяснилось, из 100 коек, которые должны принимать инфицированных COVID-19, реально работают только 40.

«Что касается этой больницы - преступная халатность, которая допущена отдельными госслужащими «Укрзализныци». Это больница, которая получила финансирование от Национальной службы здоровья Украины, больница, которая еще осенью прошлого года знала, что должна принимать больных COVID-19. Больница, которая имея порядка 390 коек (в общей сложности – УНИАН), соизволила, имея деньги, обустроить всего 40 коек», - сказал Радуцкий.

Как выяснилось, по его словам, руководство больницы только в апреле текущего года выяснило, что в медучреждении не хватает мощностей для подключения ко всем отведенным под коронавирус койкам кислородных концентраторов.

«Медицинские руководители «Укрзализныци» с осени только сейчас выяснили, что у них еще чего-то не хватает!», - подчеркнул Радуцкий. Он также отметил низкий уровень вакцинации сотрудников этой больницы - из 700 человек прививки от коронавируса сделали единицы.

«Мы рассчитывали, что в Одессе есть дополнительные места (для больных коронавирусом – УНИАН), а их, оказывается, нет», - добавил глава комитета.

По его словам, в других регионах Украины в больницах «Укрзалиныци» сложилась аналогичная ситуация. В этой связи комитет подаст соответствующее заявление в Национальную полицию и проинформирует о происходящем президента Украины Владимира Зеленского.

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Одесская больница "Укрзализныци": история вопроса

В декабре 2020 года в Одесской ОГА заявили, что в Одесской клинической больнице на железнодорожном транспорте открыто отделение на 100 для людей, инфицированных COVID-19.

В начале января 2021 года во время заседания оперативного штаба мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что эта ж/д больница просит город оборудование на 11 млн грн для лечения больных COVID-19. В частности, медучреждение просило два аппарата ИВЛ, осветительные лампы, дыхательные маски, 8 стабилизаторов напряжения и пр. Также в письме, зачитанном Трухановым, главврач больницы просил обеспечить питание больных коронавирусом жителей Одессы, так как у больницы нет финансирования, и ее продуктовые склады практически пустые.

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Автор: Лариса Козовая