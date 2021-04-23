Также Украина вернулась в тройку лидеров в Европе по распространению коронавируса и в десятку в мире.

За минувшие сутки в мире диагностировали более 884 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Турции. Украина занимает 10 место в мире, 3 в Европе.

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В частности, в Индии зафиксировали более 332 тысяч новых инфицирований, в США – более 67 тысяч, а в Турции – более 54 тысяч случаев. Отметим, что Индия переживает вторую и более серьезную волну пандемии, в больницах ощущается острая нехватка кислорода.

Как свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers, по состоянию на утро, 23 апреля, Украина оказалась на втором месте по смертности от коронавируса среди стран Европы. За минувшие сутки скончались 470 человек.

Лидером в рейтинге стала Польша с 694 летальными случаями от COVID-19 за сутки.

Также много смертей зафиксировали в Италии – 360, Германии – 311, Франции – 283, Венгрии – 214, Румынии – 150 и Испании – 132. Всего в Европе в течение суток, 22 апреля, от коронавируса умерли 3623 человека.

С начала пандемии зафиксировали 989 869 летальных исходов.

За все время пандемии излечились от недуга 123 308 006 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко