"Реклама" службы в армии подозрительно похожа на российскую информационную операцию.

В Сети появились фото рекламных баннеров, которые призывают молодежь присоединяться к службе в Силах обороны по контракту "18-24". Однако подход, который используют авторы рекламы, вызывает недоумение и даже возмущение.

Так, на одном из баннеров, размещенном очевидно где-то в общественном транспорте, изображен улыбающийся молодой человек в военной форме и несколько игрушек в стиле "лего".

"Тебе 18-24 года? Подписывай контракт и забирай свой миллион! 1 000 000 гривен = 33 000 000 000 робуксов", - говорится на плакате.

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Заметим, что робукс - это виртуальная валюта, которая используется на игровой платформе Roblox. Она позволяет игрокам покупать различные внутриигровые товары. Многие игры на платформе созданы именно в стилистике "лего".

На другом рекламном баннере, размещенном, вероятно в ТРЦ, мужчинам напоминают, что миллион гривен - это 185 лет премиум-подписки на стриминговом сервисе "Нетфликс".

На момент публикации новости не было понятно, являются ли эти фото настоящей рекламой контрактов "18-24" от Министерства обороны, или же креативом российской пропаганды. Но в соцсетях люди возмутились из-за подобного креатива:

"Почему у них реклама на детей 12 лет / Маркетинг уровня гения / Судя по рекламе, это тупой вброс", - пишут люди.

Обновлено в 17.59. На запрос УНИАН руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что пока он не может подтвердить, что баннеры действительно являются официальной рекламой от Минобороны.

"Сейчас идет проверка. По предварительной информации, официально такую рекламу никто не делал, не запускал", - сказал он.

Контракты "18-24" для молодежи

Как писал УНИАН, в феврале Министерство обороны представило программу "Контракт 18-24", в рамках которой планируется привлекать к службе в армии мужчин 18-24 лет, которые не подлежат принудительной мобилизации, но могут пойти на службу добровольно. В армию их планируют заманивать в частности большими денежными выплатами (1 миллион гривен сразу и до 120 тысяч гривен ежемесячно).

Сейчас добровольцам предлагают службу в одной из дюжины лучших бригад ВСУ и Национальной гвардии. Известно, что первые добровольцы приняли присягу еще в начале марта.

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