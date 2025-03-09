Сначала военные пройдут обучение и испытания.

Первые добровольцы 18-24 лет, которые подписали контракты с Вооруженными силами Украины, уже приняли присягу. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Известно, что воины будут служить в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", которая дислоцируется в Коломые, что в Ивано-Франковской области.

"Ребята сделали сознательный выбор и доказали свою верность украинскому народу. Впереди - обучение, испытания и, наконец, Победа!", - добавили в сообщении.

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"Контракт 18-24" - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Минобороны Украины запустило контракты для украинцев 18-24 лет. Контракт предусматривает социальные гарантии, а именно возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

Также предусмотрено, что по контракту будет выплачено 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачиваются сразу, а остальные во время службы.

В то же время начальник рекрутинга Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук раскритиковал военные контракты для украинцев 18-24 лет. По его словам, такая инициатива является дискриминационной, ведь не распространяется на все боевые бригады.

"Это чисто дискриминация всех других подразделений, и они сегодня пытаются опираться на норму того, что это экспериментальный проект, и якобы они в дальнейшем довнесут другие подразделения в этот проект. Это все очень замечательно, но, за этот период времени получается так, что другие подразделения, которые могли бы набирать людей - они этого не делают", - объяснил Кухарчук.

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