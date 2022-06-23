Пластины изготавливаются из стали собственного производства и подвергаются термической обработке в соответствии с действующей технологической документацией.

Группа Метинвест готова бесплатно предоставлять пластины для бронежилетов на официальный запрос от ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и уполномоченных представителей власти.

Для этого достаточно просто написать письмо на адрес smc@metinvestholding.com, указав все контактные данные ответственных лиц и вложив официальное обращение. Об этом говорится в заявлении компании Метинвест-СМЦ.

"Пластины изготавливаются из стали собственного производства и подвергаются термической обработке (закалка, закалка с отпуском) в соответствии с действующей технологической документацией. Физико-механические характеристики изделий обеспечивают необходимый уровень баллистической стойкости, что позволяет использовать их как жесткие защитные элементы для бронежилетов, которые выпускаются согласно ГСТУ 8782:2018. Пластины также могут быть использованы для повышения пулестойкости отдельных элементов автотранспорта и специальной техники", - подчеркивают в компании.

С начала полномасштабного вторжения российской армии компания Метинвест занималась поиском необходимой стали для бронепластин: использовали как собственное производство, так и привлекали партнеров для импорта и переработки. Для своих изделий эксперты компании разработали химический состав стали, технологию выплавки, разливки и обработки давлением полуфабриката, а также резки и термообработки бронеплит.

"На данный момент на предприятиях группы сформирован запас готовых бронепластин, который постоянно пополняется. Изделия готовы к оперативной передаче для нужд защитников Украины", - указывается в сообщении.

Напомним, с начала войны компания Метинвест направила на помощь украинцам и Украине уже более 1,5 млрд гривень: она закупает и производит бронежилеты для ВСУ и ТРО, передает на передовую специальную технику, авто, каски, аптечки и турникеты. Также, в координации с Фондом Рината Ахметова, компания начала Гуманитарный проект "Спасаем жизнь", в рамках которого уже более 85 тысяч человек получили продуктовые наборы.