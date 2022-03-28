Он будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше

В столице и области меняется время комендантского часа.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня, с 28 марта, комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше. И продлится с 21:00 до 6:00 утра", - сообщил он.

Як писал УНИАН, ранее в Киевской области комендантский час длился с 20 до 07 часов.

В это время нельзя выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности). Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги.

Также в это время общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не работают.

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