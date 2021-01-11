Девушки объяснили, что из-за локдауна колядников по домам не ждут, поэтому они решили колядовать онлайн.

В селе Торки Львовской области две сестры начитали авторскую колядку в стиле рэп и сняли карантинный клип.

Читайте такжеВ Одессе состоялся Рождественский парад трамваев (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девушки объяснили, что из-за локдауна колядников по домам не ждут, поэтому они решили колядовать онлайн.

"Ходили по селу, видели интересные локации, останавливались и импровизировали. Невольно в кадр попали сельские коты и собаки, которые сами приходили на съемки", – говорится в сюжете.

За 2 дня онлайн-колядку просмотрели почти полторы тысячи человек.

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Автор: УНИАН