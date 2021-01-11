В селе Торки Львовской области две сестры начитали авторскую колядку в стиле рэп и сняли карантинный клип.
Читайте такжеВ Одессе состоялся Рождественский парад трамваев (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Девушки объяснили, что из-за локдауна колядников по домам не ждут, поэтому они решили колядовать онлайн.
"Ходили по селу, видели интересные локации, останавливались и импровизировали. Невольно в кадр попали сельские коты и собаки, которые сами приходили на съемки", – говорится в сюжете.
За 2 дня онлайн-колядку просмотрели почти полторы тысячи человек.
Вас также могут заинтересовать новости
- Вопли Видоплясова записали самую популярную колядку в hard-rock версии (видео)
- Украинские звезды на Рождество приготовят кутью и споют колядки на фестивале украинской культуры в Карпатах
- ПЦУ провела праздничное богослужение в канун Рождества (видео)
- Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и напомнил, что колядки должны быть безопасными (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram