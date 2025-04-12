Пока Вашингтон и Москва говорят о прекращении войны, для медиков и военных на фронте борьба остается неизменно кровавой.

Пока в дипломатических кулуарах обсуждают возможное перемирие, для украинских медиков на границе с Россией война продолжается ежедневно - без пауз и компромиссов, говорится в репортаже The Telegraph.

"У Путина есть свои планы"

Боевой медик "Аист" почти не видит солнца. Он работает и спит в подвале дома, ставшего полевым госпиталем недалеко от Волчанска, в нескольких километрах от Белгородской области РФ. Его задача проста - удержать раненых живыми до следующей точки эвакуации.

Россия заявляет о готовности к перемирию, но атаки не прекращаются. Администрация Дональда Трампа, похоже, может давить на Украину в направлении соглашения, которое может оказаться невыгодным. Тем временем обстрелы продолжаются, раненые поступают без конца.

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Олег, военный хирург, резко отвергает разговоры о мире:

"Спокойствие? Какой мир? У Путина есть свои планы по вторжению. Он их никогда не менял".

Именно он принял решение приблизить операционную к линии фронта, чтобы раненые имели шанс выжить. Олег работает в помещении, которое обогревается дровами, и расстраивается под звуки взрывов. В том же помещении, самостоятельно разделенном на операционную и импровизированную "спальню" для медиков, они и отдыхают. Отдых ценный, но длится не долго.

На операционный стол привозят новых бойцов - один из них, Сергей, молчит и держит на груди крест. Он сгорел в блиндаже, но выжил. Его имя - единственное, что он произнес.

"Мир - слухи"

Нет ощущения приближения мира и на боевых позициях. Артиллерист Михаил ждет приказа возле старой советской гаубицы. На бронежилете - американский флаг.

Его командир Анатолий изучает кадры с разведывательного дрона, который зафиксировал врага в лесу: "Они здесь, чтобы забрать этот лес. Сколько людей они послали... это страшная мысль".

Бригада, которую он возглавляет, уже более года держит позиции на северо-востоке, останавливая наступление России на Харьков. Он говорит:

"Лучше продолжать защищаться. Атака стоит слишком много жизней".

В мае 2024-го Москва пыталась прорвать оборону в направлении Харькова, но за год так и не взяла под контроль даже Волчанск. Новое наступление на Курском направлении, инициированное Киевом, стало ответом на непрекращающуюся агрессию. "Курск" помог снять напряжение, август и сентябрь были очень спокойными.

"С Нового года в основном штурмуют пешком. Бронированная техника? Вы ее почти не видите, их просто отправляют умирать", - говорит Анатолий.

Пока в политическом мире оживляют разговоры о мирных переговорах, никто из военных и медиков не чувствует приближения мира.

Во время эвакуации с поля боя раненого Сергея, медики понимают: даже морфий не глушит боль полностью. Мужчина попросил сигарету перед второй эвакуацией. Дорога скользкая, эвакуация - риск. Но другого варианта нет.

Туман даст водителю определенное прикрытие, но все в машине знают, что эвакуировать раненого солдата днем - искушение судьбы. Издание подытожило:

"Пока каждая из сторон не сложит оружие, у них нет выбора. Это война в Украине. Здесь мир - лишь слухи".

Наступательные действия РФ - что известно

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что в конце апреля и в мае армия РФ активизирует наступательные действия. По его словам, захватчики могут сосредоточиться на наступлении на Покровск, а также будут действовать возле Купянска и Лимана и на юго-восточных фронтах возле Запорожья и Новопавловки.

Генерал-майор запаса ВСУ, политический и военный деятель Сергей Кривонос заявлял, что оккупанты продолжают подготовку к наступлению на нескольких направлениях, однако пока не готовы к масштабной операции.

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