Он упрекнул лидеров стран, которые занимают нейтральную позицию относительно войны.

Россияне не остановятся на Мариуполе или на юге Украины и даже на всей Украине. Их цель - воссоздать неосоветскую империю, поэтому Украина защищает сейчас не только свою территорию, но и всю Европу. Об этом заявил Виталий Кличко в интервью The Times of Israel.

"Мы боремся и защищаем не только наши дома и нашу Родину. Мы на самом деле защищаем ценности и защищаем Европу. Я знаю менталитет русских, русские заходят настолько далеко, как им позволяют. И именно поэтому мы сейчас боремся за всех в Европе, защищаем Европу. Самой большой ошибкой будет думать, что они будут довольны частью Мариуполя и югом Украины. Они имеют планы оккупировать всю Украину. И это лишь первый этап путинской попытки воссоздать неосоветскую империю. Они говорят о странах Балтии, сейчас говорят о Польше. Мы также никогда не должны забывать, что часть Германии была частью советской империи", - заявил Кличко.

Он упрекнул лидеров стран, занимающих нейтральную позицию.

"Это большая ошибка - считать войну чем-то далеким и занимать нейтральную позицию. Украина всегда была мирной страной, где живут мирные люди. Мы никогда ни к кому не были агрессивными а то, что сделала Россия, - это нарушение всех международных правил. В конце концов это может затронуть интересы Израиля. И мое послание такое: прекратите торговые отношения с Россией, потому что каждый цент, каждый доллар, который вы отправляете в РФ, - это кровавые деньги", - подчеркнул Виталий Кличко.

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