Заявление руководитель Департамента охраны культурного наследия написал по собственному желанию.

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко подписал заявление об увольнении Александра Никоряка с должности руководителя департамента охраны культурного наследия.

В заявлении Никоряк написал, что просит уволить его с занимаемой должности. Кличко в Telegram разместил заявление и написал: "заявление Александра Никоряка подписал".

Также КГГА обнародовала распоряжение об увольнении Никоряка с 9 июня, его обязанности возложены на заместительницу.

Никоряка журналисты заметили ночью в одном из ресторанов Киева

Как сообщал УНИАН, руководителя департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка журналисты заметили ночью в одном из ресторанов Киева.

Тогда Кличко заявил, что за нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан, чиновник должен нести еще и политическую ответственность. Он тогда сообщил, что сказал Никоряку написать заявление об увольнении.

Кличко призвал правоохранительные органы привлекать к ответственности развлекательные и заведения питания за их работу в комендантский час.

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