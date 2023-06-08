Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко подписал заявление об увольнении Александра Никоряка с должности руководителя департамента охраны культурного наследия.
В заявлении Никоряк написал, что просит уволить его с занимаемой должности. Кличко в Telegram разместил заявление и написал: "заявление Александра Никоряка подписал".
Также КГГА обнародовала распоряжение об увольнении Никоряка с 9 июня, его обязанности возложены на заместительницу.
Никоряка журналисты заметили ночью в одном из ресторанов Киева
Как сообщал УНИАН, руководителя департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка журналисты заметили ночью в одном из ресторанов Киева.
Тогда Кличко заявил, что за нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан, чиновник должен нести еще и политическую ответственность. Он тогда сообщил, что сказал Никоряку написать заявление об увольнении.
Кличко призвал правоохранительные органы привлекать к ответственности развлекательные и заведения питания за их работу в комендантский час.