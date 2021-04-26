Нардеп из ОПЗЖ Илья Кива в случае успешной защиты кандидатской диссертации может получить до 100 тысяч гривень до конца своей каденции в парламенте.
Об этом сообщили активисты движения "Чесно" в Facebook.
Там напомнили, что любой народный депутат получает 15% надбавки за степень кандидата наук. Сумма должностного оклада нардепа составляет от 21 до 25 тысяч гривень.
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"По предварительным подсчетам, если взять минимальный оклад, то в случае подтверждения защиты диссертации аттестационной комиссией МОН и присвоения звания кандидата наук нардепу Илье Киве, он дополнительно будет получать 3150 гривень в месяц. Соответственно, до конца созыва сумма надбавок составит чуть более 100 тысяч гривен наших с вами налогов", - говорится в сообщении.
Экс-министр образования Анна Новосад уточнила, что научную степень Кивы должна утвердить (или не утвердить) аттестационная коллегия МОН, которую возглавляет действующий руководитель ведомства.
Кива защитил диссертацию: детали
- 26 апреля нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендует на степень кандидата наук по государственному управлению. На защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации".
- Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.
- Пользователи соцсетей отреагировали на это критикой и мемами.
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