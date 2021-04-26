Получит ли нардеп от ОПЗЖ научную степень - будет решать аттестационная коллегия МОН.

Нардеп из ОПЗЖ Илья Кива в случае успешной защиты кандидатской диссертации может получить до 100 тысяч гривень до конца своей каденции в парламенте.

Об этом сообщили активисты движения "Чесно" в Facebook.

Там напомнили, что любой народный депутат получает 15% надбавки за степень кандидата наук. Сумма должностного оклада нардепа составляет от 21 до 25 тысяч гривень.

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"По предварительным подсчетам, если взять минимальный оклад, то в случае подтверждения защиты диссертации аттестационной комиссией МОН и присвоения звания кандидата наук нардепу Илье Киве, он дополнительно будет получать 3150 гривень в месяц. Соответственно, до конца созыва сумма надбавок составит чуть более 100 тысяч гривен наших с вами налогов", - говорится в сообщении.

Экс-министр образования Анна Новосад уточнила, что научную степень Кивы должна утвердить (или не утвердить) аттестационная коллегия МОН, которую возглавляет действующий руководитель ведомства.

Кива защитил диссертацию: детали

26 апреля нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендует на степень кандидата наук по государственному управлению. На защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации".

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Пользователи соцсетей отреагировали на это критикой и мемами.

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Автор: Юрий Годован