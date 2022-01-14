Дорожные службы латали ямы в снежную погоду.

В Киеве дорожные службы в очередной раз решили подлатать асфальт в снежную погоду.

Соответствующее видео, снятое в четверг, 13 января, распространилось в столичных Телеграм-каналах. По утверждения автора, оно было снято в Бортничах на улице Автотранспортной.

"Латаем асфальт по снегу... Чтобы лучше держался. Говорят, быстрее остывает, наверно, будет лучше держаться", - иронически отмечает он.

"Интересно, до весны доживет?", - пишет Телеграм-канал KievMap.

В комментариях некоторые пользователи возмутились решением дорожников, однако нашлись и те, кто увидел плюсы в устранении ям зимой.

"Так по снегу и по воде только и осваивать бюджет. Да и в это время работы дороже в разы!";

"Шел 21 век";

"Морозы будут, то и асфальт пролежит до весны";

"Не, лучше до весны по ямам скакать да?";

"Это ямочный ремонт, а не укладка асфальта. Обычный стандартный сервис зимней дороги. Всё для того, чтобы ходовые у машин были целее. Всё разумно и всё правильно".

Как сообщал УНИАН, ранее в Херсоне дорожники укладывали асфальт под дождем прямо в лужи.

Также сообщалось, что киевский скульптор взялся ремонтировать асфальт "золотом" и поразил сеть.