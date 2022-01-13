В пятницу, 14 января, в Киеве будет пасмурная погода и сплошная облачность. А днем температура максимально поднимется до +4°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ближайшей ночью столбики термометров в столице будут в пределах +1°...+2°, днем температур поднимется до +4°, а ближе к ночи на 15 января вновь похолодает до -1°.
Ближе к вечеру 14 января в Киеве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
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При этом в течение всего дня в столице будет дуть сильный ветер, что сведет на "нет" ощущение потепления. Ветер будет западного направления, к вечеру изменит свое направление на северо-западное, а его скорость составит 4,2 - 6,5 м/с.
Атмосферное давление пониженное, 734-737 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 14 января
Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Тернополе 14 января ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Ужгороде столбики термометров покажут -7°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Виннице завтра будет -1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Житомире в пятницу будет ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +4°, мокрый снег с дождем.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег с дождем.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...+4°, мокрый снег с дождем.
В Одессе 14 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°,мокрый снег с дождем.
В Херсоне в пятницу ночью -7°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +5°, мокрый снег с дождем.
В Запорожье температура ночью -8°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Сумах завтра температура воздуха составит -5°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем +3°, мокрый снег с дождем.
В Днепре температура ночью будет -7°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -7°...+5°, мокрый снег с дождем.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +3°, мокрый снег с дождем.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +2°, мокрый снег с дождем.