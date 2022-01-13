Весь день в столице будет пасмурная погода и сплошная облачность. Ожидаются осадки.

В пятницу, 14 января, в Киеве будет пасмурная погода и сплошная облачность. А днем температура максимально поднимется до +4°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ближайшей ночью столбики термометров в столице будут в пределах +1°...+2°, днем температур поднимется до +4°, а ближе к ночи на 15 января вновь похолодает до -1°.

Ближе к вечеру 14 января в Киеве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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При этом в течение всего дня в столице будет дуть сильный ветер, что сведет на "нет" ощущение потепления. Ветер будет западного направления, к вечеру изменит свое направление на северо-западное, а его скорость составит 4,2 - 6,5 м/с.

Атмосферное давление пониженное, 734-737 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Тернополе 14 января ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Ужгороде столбики термометров покажут -7°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Виннице завтра будет -1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Житомире в пятницу будет ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег с дождем.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...+4°, мокрый снег с дождем.

В Одессе 14 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°,мокрый снег с дождем.

В Херсоне в пятницу ночью -7°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +5°, мокрый снег с дождем.

В Запорожье температура ночью -8°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Сумах завтра температура воздуха составит -5°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем +3°, мокрый снег с дождем.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -7°...+5°, мокрый снег с дождем.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +3°, мокрый снег с дождем.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +2°, мокрый снег с дождем.

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