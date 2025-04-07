Политик считает, что Муниципальной охране нужен комплексный аудит и расследование деятельности людей, имеющих отношение к организации.

За три года полномасштабной войны переплаты из городского бюджета на деятельность КО "Муниципальная охрана" превысили 1 миллиард гривень. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Согласно данным анализа, средняя стоимость человеко-часа охранника "Муниципальная охрана" составляет примерно 182 грн., тогда как рыночные цены колеблются на уровне 100 грн. В 2024 году на нужды "Муниципальной охраны" город планировал потратить 741 млн. грн., а в 2025 году предусмотрено уже 824 млн. грн. Так что почти половина этих сумм завышена по сравнению с рыночными тарифами, из-за чего Киев теряет сотни миллионов гривен ежегодно.

"Совокупный ущерб для киевлян за последние 3 года - более 1 млрд гривень", - пишет Витренко.

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Политик пишет, что Муниципальной охране требуется комплексный аудит и расследование деятельности людей, причастных к организации. Для этого депутат уже инициировал создание временной контрольной комиссии Киевсовета.

"Если Муниципальной охране не найдется места в конкурентной среде и под контролем закона, то наиболее логичное решение - закрывать, пока цифры злоупотреблений не стали еще более астрономическими, а нарушения - еще более абсурдными", - резюмирует депутат.

Справка. Андрей Витренко, депутат Киевского городского совета, глава фракции ПП "Слуга народа".