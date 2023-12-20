Военного не оставили без помощи в неприятной ситуации.

В одном из районов Киева якобы случилась трогательная ситуация с участием раненого украинского военного.

На Оболони неподалеку от одного из торгово-развлекательных центров воин рассыпал покупки, и ему мигом начала помогать находившаяся рядом продавщица с фруктами, а также прохожие. О трогательном инциденте во вторник, 19 декабря, сообщил Telegram-канал "Життя ОБОЛОНЬ Київ" и опубликовал видео.

На ролике видно, как продавец помогла военному подняться, в люди начали собирать его покупки с дороги. Также заснято, как женщина в новый пакет начала накладывать мужчине различные фрукты и овощи. Кроме того, похоже, продавец отказывалась брать у военного деньги.

Стоит отметить, что воин ходил, опираясь на палку, а также его рука была в бандаже.

Возможно, видео с места происшествия было снято камерой видеонаблюдения. На записи указана дата - 12.12.23. Таким образом инцидент мог произойти еще 12 числа этого месяца, но информация о нем попала в сеть только через неделю.

В то же время пользователь соцсети X (бывший Twitter) под ником "Таврійський (т)вітерець" утверждает, что "видео - фейк".

Пользователь отмечает, что ролик - "постановка режиссеров-тиктокеров".

Важные новости - Киев сегодня в центре внимания

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко предупреждал, что в столице могут закрыть мост Метро, который соединяет левый и правый берега Днепра.

По словам чиновника, это будет "апокалиптический сценарий". Он добавил, что столичный мост Метро "усталый" уже два года.

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