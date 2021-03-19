Киев - красная зона: остановят ли сегодня общественный транспорт / фото УНИАН, Николай Тис

Государственная комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям может усилить карантин в Киеве уже сегодня, 19 марта.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники в Кабинете министров.

Утром 19 марта Минздрав опубликовал свежие данные, согласно которым столица попала в карантинную "красную" зону.

Собеседник, в частности, подчеркнул, что городские власти Киева уже решили усилить карантин с 20 марта.

"Останавливать транспорт не планируется", - отметил собеседник.

Карантин в Киеве - список ограничений
Карантин в Киеве - список ограничений

Локдаун в Киеве

В Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса. По словам Кличко, локдаун в Киеве вводится на три недели - до 9 апреля.

Карантин в Киеве с 20 марта до 9 апреля: запреты и ограничения
 ЗапрещеноОграничениеРазрешено
Будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залыРелигиозные богослужения можно проводить при 10 м2 площади на 1 человекаРабота продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов
Запрещена работа ТРЦЗаведения общественного питания будут работать исключительно на выносРабота магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии
Запрещено проведение людных религиозных богослуженийАвтозаправочные станции будут работать без кафеБудут работать детские сады
Запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных)Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записиОбщественный транспорт будет работать с заполненностью мест для сидения на 50%
Запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованияхФитнес и спортивные залы будут работать без групповых занятий
Школы после каникул вернутся к дистанционному обучению 
Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу

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Автор: Яна Ставская