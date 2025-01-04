Также 5 января будет возобновлен обмен данными с Государственной налоговой службой, Пенсионным фондом и Министерством обороны.

Минюст восстановило реестр Государственной регистрации актов гражданского состояния. Это уже четвертый реестр, который снова заработал после масштабной кибератаки.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Отмечается, что теперь восстановлена возможность регистрировать браки, рождения и другие акты гражданского состояния. Все документы, которые украинцам выдали в бумажной форме во время временного отключения реестра, сейчас вносятся специалистами Минюста в электронную систему

Видео дня

"Ваши свидетельства остаются действительными, а их цифровые копии вскоре появятся в реестре", - подчеркнули в министерстве.

В Минюсте добавили, что уже завтра, 5 января, будет возобновлен обмен данными с Государственной налоговой службой, Пенсионным фондом и Министерством обороны. Также в этот день должен заработать ряд онлайн-сервисов в приложении "Дія". В частности, украинцы снова получат возможность подать заявление на отсрочку от мобилизации для родителей трех детей до 18 лет.

Кибератака на государственные реестры - что стоит знать

Напомним, что 19 декабря произошла самая масштабная внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время. Атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры нашего государства, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По словам члена Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко, что взлом мог возникнуть из-за нарушения правил кибербезопасности или из-за подкупа украинских служащих. Он отметил, что сейчас точно известно, что взломана инфраструктура, где хранятся данные, потому что к ней нет доступа и ее восстанавливают.

Вас также могут заинтересовать новости: