Сейчас в Харькове продолжается панихида по Геннадию Кернесу.

Захоронение покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса предварительно запланировано на 15:00 23 декабря.

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Тем временем на центральном кладбище уже побеспокоились о последнем пристанище для его тела.

Кернеса похоронят в просторной могиле.

Перед самым погребением гроб с Кернесом поставят на специальное возвышение, украшенное белыми и красными розами, под национальным и региональным флагами.

Также организаторы уже привезли крест, который временно установят на могиле политика. По христианской традиции, на дерево набили черную табличку с датами рождения и смерти Кернеса и вышитым рушником.

Сейчас в Харькове продолжается панихида по Геннадию Кернесу. Смотрите онлайн-трансляцию на УНИАН.

Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес скончался в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур - 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.

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Автор: УНИАН