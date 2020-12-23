Захоронение покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса предварительно запланировано на 15:00 23 декабря.
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Тем временем на центральном кладбище уже побеспокоились о последнем пристанище для его тела.
Кернеса похоронят в просторной могиле.
Перед самым погребением гроб с Кернесом поставят на специальное возвышение, украшенное белыми и красными розами, под национальным и региональным флагами.
Также организаторы уже привезли крест, который временно установят на могиле политика. По христианской традиции, на дерево набили черную табличку с датами рождения и смерти Кернеса и вышитым рушником.
Сейчас в Харькове продолжается панихида по Геннадию Кернесу. Смотрите онлайн-трансляцию на УНИАН.
Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова
- 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес скончался в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур - 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.
- 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.
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