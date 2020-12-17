Местные власти размышляют, каким способом увековечить память покойного городского головы.

В Харькове могут установить памятник покойному городскому голове Геннадию Кернесу либо назвать улицу его именем.

Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов, пишет "Страна".

Варианты того, как почтить память градоначальника, сейчас продумывают в городском совете. По словам Терехова, Кернес стал "брендом Харькова".

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"И мы обязательно увековечим память Кернеса в Харькове. Это наш святой долг перед ним. Некоторые варианты мы сейчас прорабатываем с юридической точки зрения. Увековечить человека можно по-разному. Это может быть как памятник, так и улица, проспект, названные его именем. Мы сейчас думаем, как это сделать. Хотя я считаю, что Кернес уже и так увековечил себя во многом в Харькове. Наша задача – сделать так, чтобы память о Кернесе сохранилась у людей", - отметил чиновник.

Кернес умер: что известно о смерти мэра Харькова

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса, который лечился в Германии от последствий коронавируса, ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Полномочия городского головы Харькова в связи со смертью Геннадия Кернеса переходят к секретарю мэрии. Не позднее чем на 15-й день лицо, осуществляющее полномочия мэра, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

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Автор: Юрий Годован