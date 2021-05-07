Самыми популярными алкогольными напитками среди опрошенных, употребляющих алкоголь, являются вино (36%) и пиво (29%).

66% опрошенных украинцев употребляют алкогольные напитки. 33% употребляют алкоголь реже, чем раз в месяц, 26% - несколько раз в месяц, 7% - несколько раз в неделю, 1% - каждый день. Несмотря на это 32% опрошенных вообще не употребляют алкогольных напитков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Чаще алкоголь употребляют мужчины, молодежь и люди среднего возраста и более обеспеченные.

Самыми популярными алкогольными напитками среди опрошенных, употребляющих алкоголь, являются вино (36%) и пиво (29%). Водку употребляют 20%, коньяк – 17%, домашние вина, настойки – 14%, шампанское, игристые вина – 12%, виски – 7%, самогон – 6%. Такие напитки как сидр, ром, наливки или настойки, вермут, коктейли, джин, ликеры употребляют 1-2%.

Вино чаще потребляют на Западе и в Центре. Также в Западном регионе более распространены домашние вина и настойки и самогон. На востоке чаще выбирают водку. Молодежь чаще потребляет пиво и вино, люди старшего возраста – водку, коньяк, домашние вина и настойки, а также самогон.

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Чаще всего украинцы употребляют алкоголь в честь праздника или события (67%). Чтобы хорошо провести время с близкими потребляют спиртное 30%, чтобы расслабиться, поднять настроение – 24%. Среди других поводов: чтобы насладиться вкусом – 9%, хорошо подходит к блюдам – 8%, полезно для здоровья – 7%, помогает уснуть – 4%.

54% считают, что существуют безопасные дозы алкоголя, которые безвредны для здоровья, в то же время 45% с этим не согласны.

Сроки проведения опроса: 25-27 апреля 2021 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

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Автор: Денис Прядко