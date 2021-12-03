В течение 2019-2021 годов 46 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми, свидетельствуют социологические исследования.

Каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение работы за рубежом или в другом населенном пункте Украины.

Читайте также"ПриватБанк" решил отказаться от популярной у украинцев услугиКак сообщает Министерство социальной политики, об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens по заказу Международной организации по миграции (МОМ).

По результатам опроса, каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение работы за рубежом или в другом населенном пункте Украины: работать без официального оформления и даже в закрытом помещении без возможности его покинуть; пересечь границу в не установленный законом способ; отдать свой паспорт, телефон и личные вещи работодателю.

В течение 2019-2021 годов, по данным опроса, 46 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми: около двух третей из них попали в сети торговцев людьми за рубежом, и треть — внутри Украины. Последние данные дают МОМ основания полагать, что общее количество украинцев, пострадавших от торговли людьми с 1991 года, составляет 300 тыс. человек.

По оценкам МОМ, почти 1,2 млн украинцев работали за рубежом в 2021 году, что превышает показатель 2019 года на 11%. Среди этих людей 42% были трудоустроены неофициально (два года назад эта доля составляла 30%). 18% опрошенных отметили, что готовы принять неофициальное предложение работы за границей, а еще больше - 27%, согласились бы работать без оформления трудоустройства в Украине. Эти данные свидетельствуют, что люди недооценивают потенциальные риски в собственной стране.

Читайте такжеУкраинцы гораздо чаще покупают лекарства в аптеках, чем онлайн – исследованиеОпрос проводился в сентябре-октябре 2021 года. В нем приняли участие 5 228 человек в возрасте более 14 лет из каждой области Украины и г. Киева, за исключением неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Отмечается, что с 2000 года в сотрудничестве с сетью партнерских неправительственных организаций МОМ оказала реинтеграционную помощь около 19 тыс. пострадавших от торговли людьми. Эта поддержка, среди прочего, включает правовые консультации и представление интересов в суде, медицинскую помощь, психологические консультации, предоставление убежища, обучение для повышения квалификации и грантовые программы для пострадавших, которые стремятся начать собственный бизнес.

Напомним, по данным национального опроса, Германия, Польша и Чехия являются лидерами среди направлений трудовой миграции из Украины. А вот привлекательность РФ для трудовой миграции, по данным опроса, с каждым годом снижается.

Опрос также показал, что среди мужчин самыми популярными направлениями являются Великобритания и Канада, а среди женщин – Италия и Испания.

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Автор: Екатерина Жирий