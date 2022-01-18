Талантливые студенты украинских вузов и колледжей поборются за возможность работать на предприятиях Группы "Метинвест".

Группа компаний "Метинвест" озвучила условия участия в новом сезоне студенческого кейс-чемпионата M.Student Champ, который даст шанс лучшим учащимся вузов и колледжей сделать карьеру на одном из предприятий группы.

Как отметили в "Метинвесте", участники образовательной программы смогут получить практические навыки для своей будущей профессии, побывать на производстве и поработать с опытными специалистами.

Для участия в чемпионате студенты должны выбрать интересующую их тему, с которой они хотели бы работать, и представить мотивационную анкету. После этого происходит отбор на чемпионат.

У студентов есть возможность выбрать кейс на одно из направлений: непрерывное совершенствование, производство, технология и качество, инжиниринг, охрана труда и экология, автоматизация, IT, транспорт и логистика, промышленное строительство, финансы иэкономика, управление персоналом,технический перевод.

Отобранные участники смогут сформировать команды до трех человек и вместе решать задачи. Для каждого участника или команды будет составлен индивидуальный план визитов на предприятия, консультаций с экспертами, вебинаров и тренингов по актуальным темам.

Оценивать финальные решения будет коллегия жюри "Метинвеста", в состав которой войдут ведущие специалисты, директора и представители ТОП-менеджмента предприятий.

В компании отметили, что лучшие студенты получат приглашение на практику, дуальное обучение или работу. А финалисты проекта получат денежные призы. Общий призовой фонд чемпионата M.Student Champ в текущем году составит свыше 100 тысяч гривен.

Открытие чемпионата состоится 15 февраля, поэтому до этой даты желающие участвовать должны заполнить анкеты и выбрать кейс.

Справка УНИАН. M.Student Champ — это кейс-чемпионат для студентов и выпускников третьих и старше курсов университетов и четвертых курсов техникумов и колледжей. Чемпионат проходит уже 6-й сезон.

В этом сезоне проект охватит восемь городов Украины, в частности, Мариуполь, Запорожье, Авдеевка, Кривой Рог, Днепр, Киев, Покровск и Каменское. А также 21 предприятие группы "Метинвест", 12 направлений и более 130 реальных кейсов