Совет судей Украины разберется, почему журналистов не пускают на судебные заседания.

Член Верховного суда, председатель Кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович пообещал поднять вопрос об ограничении доступа журналистов на открытые судебные заседания перед Советом судей.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН после завершения пленума Верховного суда, отвечая на вопрос, почему председатели того или иного суда устанавливают свои порядки допуска журналистов на судебные заседания.

"Принципы открытости и гласности судопроизводства должны быть соблюдены, но в связи с пандемией установлены определенные правила, которыми ограничен допуск на судебные заседания. Тотального запрета на посещение судебных заседаний, конечно, быть не может, и если зал судебных заседаний позволяет находиться на заседании неучастникам процесса, то они должны быть допущены, но с учетом законодательства по соблюдению карантинных правил", - отметил Смокович.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему в одних судах все же допускают журналистов в зал суда, а в других, например, в Печерский районный суд журналистам попасть вообще невозможно, Смокович сказал:

"Я этот вопрос подниму перед Советом судей Украины, поскольку именно они отвечают за это. Но я впервые от вас услышал, что есть такие распоряжения - не допускать журналистов. Могу только сказать, что если тотальный запрет (на посещение открытых судебных заседаний неучастниками процесса - УНИАН) предусмотрен распоряжением председателя суда, то официально заявляю, это является нарушением. Уже сегодня после нашего разговора я позвоню председателю Совета судей Украины и попрошу, чтобы они вынесли этот вопрос на повестку дня".

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Стоит отметить, что с начала карантинных мер во многих судах Киева ограничили, а то и вообще запретили доступ к открытым судебным заседаниям для журналистов и других свободных слушателей. Охранники не пускают представителей прессы на заседание, ссылаясь на приказ председателя того или иного суда. В частности, в Печерский районный суд вообще не пускают журналистов ни на одно открытое заседание.

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Автор: Дмитрий Хилюк