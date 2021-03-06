Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что пока причин для перевода столицу в "красную" зону нет.

Министерство здравоохранения сегодня, 6 марта, опубликовало обновленный перечень зон эпидемической опасности, согласно которому Киев попал в "оранжевую" карантинную зону.

Соответствующий перечень был обнародован на сайте Минздрава.

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Решение по Киеву было принято в связи с тем, что по состоянию на 6 марта показатель госпитализаций в столице составляет 60,2 на 100 тысяч населения при норме 60.

Кроме Киева, в "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая.

Таким образом, согласно индикаторных показателей для определения регионов со значительным распространением коронавирус в "красную" зону попали Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Ограничения и запреты "красной" карантинной зоны:

запрещена деятельность ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное, заведений общественного питания;

не будут работать учебные заведения, кроме детских садов и начальных классов;

будут закрыты непродовольственные рынки и магазины, спортивные залы, бассейны, фитнес-центры;

будет введен запрет остановки поездов в регионе;

будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

Стоит отметить, что в правительстве уже заговорили о новой волне недуга и возможном введении локдауна. Сейчас вспышку болезни, говорит премьер-министр Денис Шмигаль, будут пытаться обуздать в пределах регионов.

Впрочем, если большая часть Украины окажется в "красной" зоне, правительство может вновь ввести общегосударственный локдаун, вроде январского.

Карантин в Украине: что известно

Как сообщается на Правительственном портале, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу, 6 марта, сказал, что ситуация в Киеве соответствует показателям для "оранжевой" зоны. По его словам, сейчас причин перевода столицу в "красную" зону нет.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни эпидемической опасности. По состоянию на 1 марта Киев был в "желтой" зоне.

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Автор: Павел Степанец