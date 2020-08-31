Образовательный процесс в случае красного уровня эпидемической опасности будет проходить в дистанционном режиме

Образовательный процесс в случае красного уровня эпидемической опасности будет проходить в дистанционном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил на брифинге о начале нового 2020/2021 учебного года и предварительных результатах вступительной кампании в учреждения высшего образования.

"Учебный год, как и всегда, начнется 1 сентября, но с определенными особенностями эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе или каждой адиминстративно-территориальной единицы. Уровень эпидемической опасности будет определяться государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС. В случае зеленого, желтого или оранжевого уровня эпидемической опасности посещения учебных заведений будет разрешено в обычном режиме, но с четким соблюдением санитарных и норм безопасного поведения. В случае установления красного уровня эпидемической опасности посещения образовательных учреждений соискателями будет запрещено, и образовательный процесс будет проходить только в дистанционном режиме", - сказал руководитель МОН .

Шкарлет напомнил, что на сегодня красный уровень опасности установлен в 19 зонах.

"Это город Коломыя, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; города Беляевка и Измаил Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ривненской области; города Бережаны и Чертков и Бережанский район Тернопольской области; город Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области", - подчеркнул он.

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Кроме того, Шкарлет сообщил, что МОН обратилось к облгосадминистрациям, руководителям департаментов и образовательных учреждений относительно организации образовательного процесса.

Так, руководители учреждений и их учредители должны в обязательном порядке обеспечить бесперебойное водо-, газо-, электро- и теплоснабжения образовательных учреждений, обеспечить обязательный подвоз учащихся в образовательные учреждения и обратно, но с обязательным санитарным контролем транспортных средств и соблюдением норм по количеству пассажиров, а также им рекомендуется обеспечить учреждения средствами индивидуальной защиты и соответствующим оборудованием.

Адаптивный карантин в Украине:

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

Кабинет министров 26 августа продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

Сегодня, 31 августа, в Украине сегодня начало действовать новое карантинное зонирование

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Автор: Леся Лещенко