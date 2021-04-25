Невзирая на запрет в рамках усиления противоэпидемических мер, развлекательные заведения принимали посетителей.

В Киеве за прошедшие сутки полицейские составили 15 протоколов на администраторов развлекательных заведений за несоблюдение карантинных требований.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, невзирая на запрет в рамках усиления противоэпидемических мер, развлекательные заведения принимали посетителей. В целом на протяжении суток правоохранители проверили 793 объекта и выявили 34 факта нарушения карантинных требований.

"Среди субъектов хозяйственной деятельности такие развлекательные заведения, как "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосеевский двор", работали, несмотря на запрет, и принимали гостей", - говорится в сообщении.

Полицейские прекратили работу заведений. За невыполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц развлекательных заведений полицейские составили 15 протоколов, на посетителей - 81 постановление.

"Всего за сутки было составлено 34 протокола и 209 постановлений", - отмечается в сообщении.

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Карантин в Киеве: что известно

Киев с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности.

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.

21 апреля начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прогнозировал, что к майским праздникам Киев будет переведен в "оранжевую" зону.

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Автор: Светлана Закелова