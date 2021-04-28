Ранее Кличко отметил, что локдаун в Киеве дал положительные результаты и новых случаев коронавирус становится меньше.

Почти месяц, с 5 апреля, в Киеве действует строгий карантин с заметными ограничениями. Ввели его из-за активного распространения коронавируса, после попадания столицы в "красную зону".

Сегодня, 28 апреля, должно состояться заседание столичной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором могут отменить жесткие карантинные ограничения в Киеве с 30 апреля. Кроме того, столица вот-вот выйдет из "красной зоны" адаптивного карантина.

О том, что 28 апреля локдаун в Киеве могут отменить (действие некоторых ограничений могут прекратить уже с 30 апреля), ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Локдаун в Киеве дал положительные результаты. Количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но расслабляться рано! Есть немало рисков. Особенно, учитывая то, что впереди Пасхальные праздники», — подчеркнул Кличко.

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В понедельник, 26 апреля, о том, что Киев на этой неделе, до 2 мая, может выйти из красной зоны, заявил Олег Рубан. Он снова отметил, что суточные показатели заболеваемости и загруженность коек с больными COVID-19 не позволяют Киеву перейти из красной до желтой зоны карантина.

А 27 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что Киев выйдет из красной зоны карантина следующим.

«Киев по всем показателям уже продемонстрировал, что нет превышения наших критериев. Мы уже сделали соответствующее представление с моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести Киев из красного уровня эпидемиологической опасности», — заявил министр.

Онлайн пресс-брифинг Киевского городского головы Виталия Кличко относительно текущей ситуации в Киеве

Коронавирус в Киеве: что известно

В последнее время в столице уменьшилось количество новых случаев коронавирус, выявленных за предыдущие сутки: 27 апреля в Киеве подтвердили 869 новых случаев COVID-19. А 3 апреля число подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки в Киеве достигла 2053.

По состоянию на утро 28 апреля в Киеве зафиксировано 1070 случаев заболеваний на коронавирус за сутки. Это на 201 случай больше, чем по состоянию на 27 апреля. Всего с начала пандемии в Киеве заболело COVID-19 193 690 человек. Выздоровело 122 047 человек (1174 человек в сутки). Умерло 4537 человек (40 человек в сутки).

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Автор: Виктория Гордиенко