Юрист объяснила, могут ли пенсионеры рассчитывать на повышение.

Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС имеют право на получение государственной пенсии, а также дополнительной пенсионной выплаты за полученный вред для здоровья. Дополнительную пенсию назначают после того, как лицо получило право на государственную пенсию.

Юрист судебной практики ЮК RIYAKO & PARTNERS Дарья Лялюк объяснила, будет ли перерасчет пенсии ликвидаторам ЧАЭС с 1 марта.

Какие сейчас выплаты ликвидаторам чернобыльской аварии

По словам юриста, по состоянию на сейчас выплаты ликвидаторам ЧАЭС с 1 группой инвалидности - это пенсия в размере 100% средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, и которая учитывается при исчислении пенсии за предыдущий год. По состоянию на сейчас такая средняя зарплата составляет 14308 гривен и 46 копеек.

Видео дня

Для 2 группы размер пенсионных выплат составляет 80% от средней зарплаты, а для третьей - 60%.

Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже такого уровня:

Для 1 группы инвалидности - 8839,03 грн.

2 группы инвалидности - 7071,36 грн.

3 группы инвалидности - 5450,85 грн.

Новый размер минимальных размеров пенсий по инвалидности в 2025 году станет известен 1 марта:

Это новый показатель будут использовать при индексации пенсий с 1 числа, которую принял Кабмин 25 февраля.

В этом году, согласно решению правительства, пенсии инвалидам ликвидаторам ЧАЭС должны вырасти на коэффициент 11,5%.

Какими будут пенсии ликвидаторам ЧАЭС без статуса инвалидности

Лялюк говорит, что ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС без инвалидности имеют право на государственную пенсию, в том числе по возрасту, а также получают дополнительные выплаты в зависимости от категории. Их размер зависит от того, к какой категории пострадавших относится конкретный ликвидатор.

Дополнительные пенсии ликвидаторам ЧАЭС 1 категории могут быть в размере 284,7 - 474,5 грн. Далее суммы идут на понижение:

2 категории - 170,82 грн.

3 категории - 113,88 грн.

4 категории - 56,94 грн.

Пенсии чернобыльцам ликвидаторам 2 категории или любой другой также могут быть проиндексированы на общих основаниях. Ликвидаторы получают государственную пенсию, а также дополнительно установленные государством пенсионные выплаты.

Вас также могут заинтересовать новости: