В Киеве врачи больницы скорой помощи устроили акцию протеста из-за снижения зарплаты (фоторепортаж)

Сотрудники Киевской городской клинической больницы скорой помощи сообщили, что им воловину урезали зарплаты.

Врачи Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи пожаловались на снижение заработных плат.

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"Примерно на 40-50% зарплата снизилась", - рассказали они журналистам на брифинге возле больницы, который состоялся сегодня, передает LB.ua.

"Мы спрашиваем тех, кто регулирует это: что нам делать дальше? Как нам дальше работать, как кормить семьи?.. Мы вышли для того, чтобы сказать, что мы бы хотели изменений, но изменений в лучшую сторону, а не смотреть, как система с каждым годом все ухудшается", - заявили врачи.

По данным Национальной службы здоровья, из субвенции из госбюджета больница скорой помощи в прошлом году получила на 20% больше, чем с апреля (после старта второго этапа реформы) получает от НСЗУ. Кроме того, в прошлом году 24 млн грн больница скорой помощи получила из бюджета Киева. А а в этом году такой поддержки пока нет.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский приказал найти виновных в срыве обещанных доплат медикам, которые борются с эпидемией COVID-19. Тем временем министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что обещанные 300% зарплат всем медикам, которые противодействуют COVID-19, будут выплачены в ближайшие дни.