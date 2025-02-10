Вопрос пенсии болезнен для украинцев из-за небольшого размера выплат.

Пенсия волнует многих украинцев. Ведь каждый думает о том, как жить в старости, а пенсионная выплата для многих единственные деньги, на которые можно рассчитывать. К сожалению, не все в силу тех или иных обстоятельств смогут работать после официального выхода на заслуженный отдых, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни. Разберемся, как рассчитать свою пенсию в Украине.

Какая пенсия в Украине

Уйти на пенсию по возрасту в текущем году смогут люди, достигшие:

60 лет – стаж не менее 32 лет;

63 лет – стаж 22-32 лет;

65 лет - стаж 15-22 лет.

В случаях, когда украинцу уже исполнилось 65, но годы, за которые он платил взносы в пенсионный фонд, меньше 15, то в таком случае назначают соцпомощь.

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По Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривню. При этом на 1 января средняя пенсия, по данным ПФУ, равна 5789,05 гривни.

Учитывая такие суммы выплат, возникает вопрос, а как размер заработной платы влияет на размер пенсии.

При расчете пенсии используются такие показатели, как средняя зарплата за 3 года и отношение зарплаты определенного украинца, к средней зарплате в Украине – это индивидуальный коэффициент заработной платы.

Как рассчитать свою пенсию в 2025 году

В Украине пенсия рассчитывается по формуле:

Пенсия = Сз Х Икз Х (годы стажа Х 0,01)

Сз - средняя заработная плата в Украине за три года.

Икз - индивидуальный коэффициент зарплаты.

Для рассчета берем среднюю зарплату 15 тысяч гривень.

Индивидуальный коэффициент при зарплате в 20 тысяч гривень равен 1,3.

Таким образом, пенсия у человека в 60 лет при стаже в 32 года = 15 000 Х 1,3 Х (32 Х 0,01) = 6240 гривень.

Ранее УНИАН писал, какая минимальная пенсия по инвалидности в Украине.

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