Полиция и контролирующие службы не реагируют на жалобы.

Жители киевского Подола жалуются на громкую музыку из кафе по ночам. На жалобы не реагирует ни полиция, ни администрация заведения.

Об этом сообщает ТСН.

По словам местных жителей, музыка настолько громкая, что ее слышно на соседних улицах.

Один из активистов Подольского района Павел Калюк замерил уровень шума и результат впечатляет.

Читайте такжеКлиентка обвинила "Новую почту" в мошенничестве: компании пришлось оправдываться"Там более 100 децибел, то есть это условно как вертолет взлетает, или как бензопила", - отметил мужчина.

Такой высокий уровень шума не дает местным жителям спать, но полиция не реагирует на обращения, а патрульные просто проезжают мимо.

"Удивляет отсутствие какой-либо реакции районной власти, городских властей, их бездействие. Я лично подавал заявление. Потому что пытался общаться с сотрудниками в половине третьего ночи, аншлаг такой стоял, а люди отвечают "нам руководство сказало до четырех играть и все. Никакой реакции. То есть меня это очень не то, что огорчило, а разгневало", - рассказал Павел.

В самом заведении отказались комментировать.

Согласно украинскому законодательству, за такое нарушение виновникам грозит 2500 гривен штрафа.

Как ранее сообщал УНИАН, в городе Ровиго в Италии мужчину оштрафовали за обед в пиццерии. Все из-за того, что он посетил заведение без так называемого зеленого пропуска.

Автор: Анастасия Горбачева