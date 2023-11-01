Большинство опрошенных считает, что с основной проблемой должны бороться антикоррупционные органы и президент.

Война в Украине является самой большой проблемой страны и украинцев, но людей также очень беспокоят проявления коррупции и низкие зарплаты и пенсии.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), кроме войны во всех регионах больше всего беспокоит украинцев коррупция - 63%, и низкие зарплаты и пенсии - 46%.

Из списка респонденты могли выбрать три важные проблемы, которые, помимо войны, их больше всего беспокоят. На третьем месте проблема, которую выбрали опрошенные - высокие коммунальные тарифы - 24% опрошенных, демографическая проблема, риски невозврата наших беженцев из-за границы - 22%, еще 20% - называют безработицу, 15% - отсутствие приглашения Украины для вступления в НАТО и возможное отсутствие прогресса в этом вопросе.

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Большинство респондентов - 54% - утверждают, что прежде всего бороться с коррупцией должны новые антикоррупционные органы - НАБУ, САП, созданные после 2014 года. В то же время довольно много респондентов также говорят о президенте/Офисе президента (43%) и условно "старых" правоохранительных органах - полиции, СБУ, прокуратуре (32%). В то же время 24% считают, что бороться с коррупцией должна судебная власть, 20% - простые граждане, 16% - Верховная Рада, 12% - общественные организации, 10% - правительство и министерства, 4% - бизнес, предприниматели.

В КМИС отмечают, что коррупция остается мощным триггером для украинцев и, кроме победы, украинцы хотят эффективной борьбы с коррупцией. При этом вопрос собственного благосостояния (например пенсии/зарплаты, безработица или тарифы) меньше беспокоит население, чем несправедливость из-за коррупции. По результатам опроса КМИС для Консультативной миссии Европейского Союза, 68% украинцев считают, что чтобы добиться правосудия нужно дать взятку.

В КМИС также отмечают, что по результатам опроса сейчас НАБУ доверяют 31% (не доверяют - 44%). В целом по антикоррупционным органам 33% считают, что они способны бороться с коррупцией, а 56% придерживаются мнения, что неспособны. В то же время лучше сейчас доверие к СБУ (59% доверяют и 26% - не доверяют) и полиции (56% доверяют и 37% не доверяют).

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Как сообщал УНИАН, TIME в своей аналитической статье, которую широко обсуждали в социальных сетях, отмечало, что вопрос коррупции в Украине в последние месяцы ухудшил отношения президента Владимира Зеленского со многими его союзниками.

Зеленский в комментарии изданию признал серьезность проблемы с коррупцией, но в то же время предположил, что некоторые иностранные союзники склонны преувеличивать проблему, поскольку это дает им повод прекратить финансовую поддержку.

Отмечается, что для уменьшения беспокойства союзников Зеленский пошел на несколько драматических шагов, в частности, уволив министра обороны Алексея Резникова, который попал под пристальное внимание из-за коррупции в его министерстве.

В то же время, как отмечали чиновники в комментарии TIME, все давление, направленное на искоренение коррупции, не пугает тех, кто стремится к обогащению, и "люди воруют, как будто завтра не будет".

Справка. В течение 30 сентября - 13 октября 2023 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) проведен всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", в который были включены вопросы по топ-проблемам (кроме войны), и кто должен прилагать усилия для борьбы с коррупцией. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не могли попасть жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами заграницей.

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