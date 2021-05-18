В Черниговской области в городке Бобровица руководитель сельхозпредприятия "Земля и воля", Герой Украины Леонид Яковишин построил себе мавзолей за 3 миллиона долларов.
Как сообщили УНИАН местные жители, мавзолей построен вблизи дома, где проживает Яковишин.
Строительство продолжалось около десятилетия, сейчас оно уже на финальном этапе.
Читайте такжеПатрульные в Чернигове застрелили мужчину, который шел на них с ножами: прокуратура открыла уголовное дело"В нашем городке есть предание или даже легенда, что какой-то священник сказал Леониду Григорьевичу, как только закончит работы, так и завершится его жизнь. Поэтому окончательно мавзолей не достраивают", - поделилась жительница Бобровицы.
Она считает, что половина жителей города, которые работают на предприятии Яковишина (до 1,5 тысячи человек плюс их семьи), относятся к нему положительно, хвалят его дела, другая половина, которая независима от агрария, - недовольна его действиями.
"Он делает то, что ему выгодно, из чего имеет выгоду, или что хочется», - отметила местная жительница.
Как рассказал Яковишин черниговским журналистам, замысел проекта мавзолея принадлежит ему, за основу он взял мавзолей Наполеона. Здание украшено мрамором, золотом, витражами и росписями. В мавзолее будут установлены позолоченные скульптуры Яковишина в 20, 40, 60 и 80 лет. Стоимость сооружения достигает 3 миллионов долларов. Аграрий ожидает, что после его смерти мавзолей будет открыт для посетителей.
Пользователи социальных сетей достаточно критически оценили идею владельца и сам мавзолей. Большинство из них написали, что лучше тратить средства на помощь землякам, прежде всего детям. В то же время прозвучали мнения, что Яковишин смог заработать такие средства, а потому может распоряжаться ими по своему усмотрению.
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