Украинцы, которые живут в Болгарии, часто задумываются о получении гражданства этого государства, чтоб упростить свою жизнь в стране.
Гражданство Болгарии для украинцев достаточно простой и доступный вариант. Существует несколько способов его обретения и все их мы рассмотрим сегодня.
Как получить гражданство Болгарии украинцу по натурализации
Натурализация - это простой способ оформить паспорт Болгарии. Его предоставляют совершеннолетнему человеку, которому дали ПМЖ в последние пять лет. Среди прочих требований:
- достаточное количество средств для проживания;
- знание болгарского языка;
- отказ от своего гражданства;
- отсутствие нарушений закона.
Гражданство Болгарии могут предоставить беженцам или лицам, которые находятся под защитой этой страны последние три года. Для них также действуют обязательные условия касательно знаний языка, отсутствия судимостей и наличия денег.
Если же говорить о гуманитарном статусе, то он должен быть получен в течение пяти лет. Нужно подтвердить доход, язык и отсутствие правонарушение, отказаться от гражданства.
Лицо, получившее разрешение на проживание или ПМЖ в течение последних 3 лет, тоже имеет право на паспорт при соответствии прочим, упомянутым, требованиям.
Гражданство Болгарии через брак считается подвидом упрощенной натурализации. В этом случае сначала дают вид на жительство, а паспорт - через три года проживания в стране на основании долгосрочного вида на жительства или резидентства.
Стоит отметить, что в этом случае соискатель может не отказываться от своего паспорта - нужно просто подтвердить знание языка (базово), предоставить свидетельство о браке и показать достаточный уровень дохода.
Другие способы получить гражданство в Болгарии для украинцев
Для начала рассмотрим, как получить гражданство Болгарии по происхождению. Законодательство этой страны позволяет предоставлять иностранцам гражданство на основании происхождения. Таким образом паспорт положен:
- людям с болгарским происхождением;
- людям, у которых один из родителей был гражданином этой страны;
- людям, которых усыновили граждане Болгарии.
Указанное основание подтверждают свидетельством о рождении или другими документами, которые укажут на происхождение.
На гражданство за высокие заслуги могут податься только выдающиеся люди в сферах спорта, технологий, науки и культуры. Если у них есть постоянный вид на жительство в течение пяти лет, то можно отправлять заявление на получение паспорта.
Отдельно рассматривать вариант, как получить гражданство Болгарии при покупке недвижимости не стоит, ведь такой нормы закона у них нет.
Это может сработать в рамках инвестиционной программы. Вложив в экономику Болгарии около 500 тысяч евро (более миллиона левов) можно получить вид на жительство, а через 12 месяцев - подаваться на гражданство. Инвестор не обязан подтверждать знание болгарского или находиться на территории этой страны.
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