Украинцы переживают нелегкое время, что тянет за собой массу сложных ситуаций, из которых порой сложно найти выход.

Оформление опекунства над кем-либо в Украине довольно-таки сложный процесс. На него уходит много сил, терпения и документов. В условиях полномасштабной войны ситуация проще не стала. Столкнувшись с необходимостью оформления опекунства, придется пройти все круги юридического ада.

Конечно же, лучше обратиться к специалисту, который знает все нюансы этого процесса. Попробуем все же разобраться, как оформить опекунство, и рассмотрим самые распространенные случаи.

Как оформить опекунство над пожилым человеком

Для начала нужно понимать, что опекунство оформляется в том случае, если человек не является дееспособным. В случае с детьми ситуация ясна – ребенок не может сам себя обеспечить, для его нормальной жизни нужен ответственный человек, который создаст необходимые условия.

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В случае с пожилым человеком его недееспособность должен признать суд. Тогда опекуном назначают родственника, который должен обеспечить защиту прав и интересов пожилого человека, в том числе надлежащий уход и достойные условия жизни.

Недееспособным могут признать взрослого человека, у которого диагностировано стойкое психическое или другое заболевание, из-за которого этот человек неспособен самостоятельно распоряжаться своей жизнью и обеспечивать надлежащие условия. Недееспособность определит судебная экспертиза после обращения в суд с соответствующим заявлением.

В наше нелегкое время возникает вопрос, а как оформить опекунство над пожилым человеком в военное время. Процедура в корне не меняется. Если по каким-то причинам нет возможности лично обратиться в органы опеки, то это можно сделать через порталы госуслуг или по почте.

Как оформить опекунство над инвалидом

Человек с инвалидностью может нуждаться в опекуне в большей или меньшей мере в зависимости от группы инвалидности. Согласно украинскому законодательству, есть 3 группы инвалидности, из них 1 группа самая тяжелая, а 3 – самая легкая.

При этом опекун может иметь определенные привилегии в период военного положения. К примеру, опека над человеком с инвалидностью 1 и 2 группы дает право военнообязанному гражданину Украины получить отсрочку от призыва.

Как оформить опекунство над инвалидом в военное время:

Для начала нужно собрать пакет документов, где главным будет заключение Медико-социальной экспертной комиссии с указанной группой инвалидности. Кроме того, понадобятся документы, которые подтвердят родство. Заявление об опекунстве подают в орган опеки лично, в электронном виде через портал государственных услуг или по почте. Будущий опекун должен пройти медицинскую комиссию, которая подтвердит, что его физическое и психическое здоровье достаточно хорошие, чтобы он мог выполнять свои обязанности.

Органы опеки после всех процедурных моментов и проверок вынесут свое решение. В военное время провести проверки на местах намного сложнее, поэтому процесс может затянуться.

С 1 группой разобрались. Но как оформить опекунство над инвалидом 2 группы? Эти люди также нуждаются в помощи и опекуне, хотя могут частично себя обслуживать.

Процедура аналогична той, что описана выше. Кроме того, соответствующие органы поставят опекуна на учет для получения консультаций и всей необходимой помощи.

Можно ли оформить опекунство над инвалидом 3 группы? Это самая "легкая" группа инвалидности и, как правило, такие люди могут даже работать.

Украинское законодательство допускает опекунство над людьми с инвалидностью 3 группы, но в этом случае есть несколько нюансов. При подаче заявления в соответствующие органы придется обосновать, почему опекунство необходимо, особенно во время войны. Также могут быть назначены различные проверки для подтверждения права на назначение опекуна.

Кстати, если хотите узнать, как оформить опекунство над матерью в Украине во время войны, то процедура такая же. Единственное, органы опеки будут учитывать потребности и особенности здоровья матери. Если есть другие претенденты на опекунство, которые лучше подходят на эту роль, то может быть решение будет в их пользу.

Как оформить опекунство над ребенком

Опекуном для ребенка может стать любой совершеннолетний дееспособный человек. Если в этой гонке есть родственники, то предпочтение отдадут ближайшему соответствующему необходимым критериям.

Война – непредсказуема. Бывают случаи, когда опекунство приходится оформлять биологическому родителю.

Как оформить опекунство над ребенком отцу:

Нужно обратиться в органы опеки по месту пребывания с соответствующим заявлением и пакетом документов, в котором должны быть копии паспорта, документ, подтверждающий родственную связь, справка о несудимости. Органы опеки могут дополнительно могут потребовать справки от психиатра и нарколога.

Стоит отметить, что опекунство можно оформить только над детьми, лешенными родительской опеки или сиротами. Можно ли оформить опекунство без лишения родительских прав?

Военные действия вносят свои коррективы. Многие дети потеряли папу и маму, а подтвердить их гибель невозможно, как и проверить были ли они лишены родительских прав. В этом случае следует обратиться в полицию, чтобы этих людей признали пропавшими без вести при особых обстоятельствах. С полученной справкой можно дальше продолжать процесс оформления опекунства.

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