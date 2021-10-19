Количество брендов, подключенных к проекту Виробник.ua, растет.

Ровно год назад стартовал проект Виробник.ua — это видеосервис национального уровня, который позволяет увидеть своими глазами, как производятся продукты питания.

Об этом говорится в материале на сайте НВ.

Как рассказал создатель Виробник.ua Виталий Ермак, растущая динамика развития стартапа показала несколько трендов.

Тренд №1

В Украине есть огромный запрос на прозрачную информацию о качестве продуктов питания, условиях их создания. Таким образом, покупатели избегают стресса, приобретая товар.

Тренд №2

Ермак отметил, что это - ответственные производители. Они работают на качество и для людей и сами, как правило, приходят в проект. Так они получают возможность разрушить мифы о производстве.

Тренд №3

Как продолжил создатель Виробник.ua, третий тренд - украинцы все лучше ориентируются в маркетинге и рекламе. Они уже не доверяют так называемым знакам качества типа "Покупай", "5 баллов качества", "Классный продукт", ведь от покупателя были скрыты критерии, по которым продукту присваивается статус лучшего.

"Мы же позволяем людям самим увидеть, как производится продукт, сделать свои выводы и принять решение — покупать или нет", — отмечает Ермак.

Также он озвучил последнее достижение проекта: в сотрудничестве с компанией "Волошкове поле" они показали не только процесс производства молочных продуктов бренда, но и фермы, где появляется молоко, показали и коров, и условия, в которых они содержатся. Это полный цикл производства и исчерпывающая информация о продукте для украинцев.

Создатель платформы Виробник.ua Виталий Ермак уверен, что тренд на прозрачность в Украине и мире только набирает обороты.

"Уверен, что прозрачные отношения, забота и доверие в отношениях между производителями и потребителями станет нормой... Желаю всем делать покупки повседневных товаров без стресса, а лишь получая удовольствие и чувствуя себя защищенным и любимым гражданином", — резюмирует он.

Справка. Виробник.ua — это видеосервис национального уровня, показывающий, как производятся продукты питания. Команда проекта — профессиональные журналисты, эксперты в области защиты прав потребителей и активисты.

На продуктах присоединившихся к проекту производителей есть специальный QR-код. Просканировав его с помощью смартфона, можно посмотреть видео с производства этого продукта. Также видео производств продуктов можно смотреть на сайте Виробник.ua.

К проекту за год присоединились крупные, в том числе международные, бренды. А в социальных сетях проекта количество подписчиков измеряется десятками тысяч. Проект является членом Американской торговой палаты.

Автор: Григорий Бондарь