Мэр призвал всех киевлян и всех украинцев провести праздники в кругу семьи, не собираться большими компаниями и не идти в места большого скопления людей.

В Киеве власти приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Читайте такжеВ Минздраве дали карантинные рекомендации церквям и верующим на Пасху"Приближаются Пасхальные праздники, длительные выходные и очень рискованный момент для эпидемической ситуации. Люди собираются идти в церкви, праздновать компаниями, посещать публичные места. И очень важно, чтобы последствием радости от праздника не стала беда от болезни, чтобы в середине мая мы снова не получили резкий всплеск заболеваемости. Сегодня утром состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на котором, в частности, приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи", - сказал Кличко.

По его словам, в частности, руководителям церквей и религиозных организаций рекомендовано проводить богослужения в онлайн-режиме.

"Если же где-то прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих правил и ограничений. Во-первых, храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых, ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих, обеспечить температурный скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочный режим никто не отменял", - подчеркнул мэр столицы.

Также Кличко сообщил, что городские власти встречались с представителями всех конфессий и призвали их соблюдать правила и ограничения и разъяснить необходимость таких мер своим прихожанам.

"Мы также ожидаем сознательного и взвешенного решения Всеукраинского совета церквей, который собрался сегодня для принятия единого решения всеми конфессиями о том, каким образом проводить богослужения и как будет происходить освящение пасхальных корзин. Убежден: церковь должна заботиться о здоровье своих верующих и не подвергать их опасности. Поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве пока остается сложной", - подчеркнул мэр.

Он призвал всех киевлян и всех украинцев провести праздники в кругу семьи, не собираться большими компаниями и не идти в места большого скопления людей.

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Автор: Инна Андалицкая