Пострадавшая от изнасилования полицейскими в Кагарлыке дала пресс-конференцию: видео

24 мая женщина заявила о том, что ее изнасиловали полицейские.

Девушка, пострадавшая от изнасилования и пыток в отделе полиции в Кагарлыке решила дать пресс-конференцию вместе со своей защитой.

Читайте такжеСледствие изменило квалификацию преступления по делу полицейских из Кагарлыка

По словам адвокатов девушки, резонансное дело сейчас пытаются «слить». В частности, за месяц защита так и не получила выводов всех необходимых экспертиз.

Кроме того, адвокаты настаивают, чтобы потерпевшей предоставили полноценную охрану, ведь сейчас девушка получает угрозы.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram