По ее словам, Министерство обороны может потерять предпринимателей-поставщиков, ведь их прибыль хотят признать убытком для государства.

Действия Государственной аудиторской службы Украины, которая, руководствуясь постановлением Кабмина №335 трактует прибыль поставщиков Министерства обороны как ущерб для государства, противоречат Конституции и ставят под угрозу итоги недавних торгов Prozorro на питание для ВСУ, на которых было сэкономлено более 30% средств.

Об этом сообщила Дана Яровая, член общественного антикоррупционного совета в интервью телеканалу 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Министерство обороны может потерять предпринимателей-поставщиков, ведь их прибыль хотят признать убытком для государства.

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"Согласно Конституции Украины, предпринимательская деятельность осуществляется в государстве для получения прибыли, с которой компания платит налоги. Заключение Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) противоречит, как Конституции, так и Хозяйственному Кодексу. Кроме того, ГАСУ пытается сделать так, чтобы Минобороны обязали всех поставщиков вернуть прибыль. В результате таких действий мы получим десятки исков. То есть нормальные производители, которые брали на себя ответственность и выполняли обязательства перед Министерством обороны, пойдут искать новые рынки", – подчеркнула Яровая.

Она подчеркнула, что это может стать проблемой, ведь украинская продукция вполне конкурентоспособна, и некоторые поставщики уже имеют контракты с министерствами обороны других стран на пошив формы.

"Прозрачные закупки сэкономили для государства более 30%. Цена яиц за штуку теперь 2,7 грн грн с учетом НДС, а не 17 грн. Сэкономленные средства должны быть направлены на пошив зимней формы для военных, ведь ресурсов на это раньше не было. Очень надеюсь, что и Министерству обороны, и Кабинету министров, и Министерству экономики, и Государственной аудиторской службе хватит ума сесть за стол переговоров и внести маленькое разъяснение в Постановление #335. И указать, что калькуляция включает прибыль в том числе. А заработок поставщиков не считается ущербом государства. То есть поставить точку в начале грандиозного скандала", – подытожила Яровая.

Напомним, как сообщал Forbes, ГАСУ провела проверку контрактов МОУ и выявила нарушений на 2,5 миллиарда гривень "нанесенного государству ущерба". Эта сумма является прибылью, полученной поставщиками МОУ. ГАСУ трактует принятое 22 марта 2022 года постановление Кабмина №335, которое не включает в калькуляции расходов производителя прибыль, как запрет на получение прибыли. Постановление Кабмина №309, действовавшее до 2022 марта 2022 года включало расходы и ограниченную норму прибыли. Действия ГАСУ раскритиковали участники рынка и один из руководителей МОУ. Опрошенные Forbes юристы считают, что нормы постановления №335 создают условия для шантажа бизнеса правоохранительными и контролирующими органами, решением проблемы может быть внесение изменений в постановление.